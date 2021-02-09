Берёзовский обошёл Верхнюю Пышму по числу заболевших коронавирусом: статистика по городам

Берёзовский поднялся на одну строчку вверх в рейтинге свердловских городов - лидеров по числу заболевших коронавирусом. Он стал шестым в этом списке.
За последние сутки в Берёзовском выявили 10 новых случаев ковида, и общее число заразившихся там достигло 1 559. В то же время в Верхней Пышме инфицированных не прибавилось, там по-прежнему зарегистрировано 1 554 случая заражения, следует из данных, предоставленных Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области.
Также в пятёрку лидеров по количеству пациентов с COVID-19 входят:
- Екатеринбург (38 217 случаев заражения с начала пандемии);
- Нижний Тагил (4 390);
- Первоуральск (2 465);
- Ревда (2 122);
- Каменск-Уральский и Каменский район (1 954).
Напомним, накануне общее число подтверждённых случаев коронавируса в Свердловской области превысило 73 тысячи, более половины из них приходится на Екатеринбург.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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