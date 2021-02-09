Средний Урал победил коронавирус?

Участники круглого стола надеются, что вакцинация поможет в борьбе с пандемией, но пока до необходимых 60 процентов привитых Среднему Уралу далеко. ото: Алексей Кунилов

В свердловском Доме журналистов прошёл круглый стол, посвящённый Году медицинского работника на Среднем Урале. Изначально сотрудникам СМИ сообщалось, что представители министерства здравоохранения Свердловской области расскажут о программе на Год медицинского работника. Но на деле встреча превратилась в отчёт об успешной работе свердловского минздрава в пандемию с едва ли не прямыми заявлениями о победе над коронавирусом в регионе. При этом ежедневная статистика заболеваемости явно говорит обратное.

Чрезмерный оптимизм

– Мы подготовили ряд предложений в адрес регионального правительства и губернатора Свердловской области по мерам социальной поддержки наших медицинских работников, – сообщила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Ирена Базите. – Состав рабочей группы по формированию программы на Год медицинского работника уже определён и на днях будет представлен губернатору. Отдельное внимание будет уделяться объектам строительства, которые не вошли в другие федеральные и региональные программы. Планируются приобретение новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов, покупка и замена медицинского оборудования, санитарного автотранспорта.

Развитие кадрового потенциала в сфере здравоохранения, социальная поддержка медицинских работников, улучшение условий труда – планов у свердловского минздрава на текущий год, исходя из слов Ирены Базите, много. Однако конкретики по ним пока нет. Зато о работе системы здравоохранения в период пандемии свердловскому минздраву было что сказать. О вовремя развёрнутом количестве коек и лабораторий, о быстром переобучении врачей, о масштабной закупке медоборудования, об оперативной работе скорой. Весь регион, по мнению заместителя министра здравоохранения, сработал «как одна семья», и ситуация с заболеваемостью стала намного лучше.

– Сейчас в строй возвращено 5 511 коек, которые были перепрофилированы под больных коронавирусом, – сообщила Ирена Базите. – Койки возвращаются к плановой медицинской помощи с конца декабря прошлого года. Но что нас радует, так это возвращение к плановой работе.

О том, что их врачи с радостью возвращаются к основной работе, сообщили и главный врач областной клинической психиатрической больницы Олег Сердюк, и главный врач областного противотуберкулезного диспансера Ирина Лихачёва. Однако главный врач ЦГКБ №24 Екатеринбурга Алексей Малинкин честно признался, что белой завистью смотрит на коллег, которые вышли из ковида: 24-я больница по-прежнему работает как ковидный госпиталь уже одиннадцатый месяц. Как и многие другие медучреждения Свердловской области – коронавирус в регионе никуда не делся, несмотря на чрезмерный оптимизм властей.

В новую ловушку?

Да, свердловские медики, несомненно, сделали и продолжают делать многое для нашего населения во время пандемии. Но почему-то в своей отчётности минздрав не вспоминает о катастрофической нехватке мест в больницах, когда больных из Екатеринбурга отправляли в больницы в соседние города и разместиться на лечение в коридоре медучреждения было удачей (см. «ОГ» №117 от 30.06.2020). Сейчас шквал звонков в поликлиники и скорую уменьшился, но большинство свердловчан помнит, как сложно было вызвать врача на дом и получить больничный (см. «ОГ» №211 от 12.11.2020), как долго приходилось ждать результата теста на COVID-19.

Уровень заболеваемости в Свердловской области стал резко снижаться с конца января – примерно тогда же, когда в Москве отменили часть ограничений в связи с улучшением эпидситуации. Пик заболеваемости в нашем регионе сейчас пройден, но говорить о том, что мы победили коронавирус, нельзя. Даже сегодня новое число заболевших за сутки колеблется в районе 300, в то время как прошлой весной и летом оно было меньше. Впрочем, точно ли в районе 300, ещё вопрос. В пик заболеваемости осенью-зимой в Свердловской области каждый день фиксировали от 300 до 400 с небольшим новых заболевших. Но тогда система здравоохранения захлёбывалась, а сейчас заболеваемость, по официальным данным, снизилась ненамного, но власти говорят, что ситуация улучшается. Цифры будто замерли примерно в одном диапазоне. Смертность же от коронавируса, по данным оперштаба, с декабря составляет от 12 до 20 летальных случаев за сутки. На волшебное действие прививки пока тоже особо рассчитывать не стоит: до вакцинирования необходимых 60 процентов населения для остановки пандемии нам ещё далеко.

– Медики, несомненно, герои, но, увы, зачастую героизм является следствием чьей-то халатности, – считает руководитель Свердловской общественной организации по защите прав пациентов Максим Стародубцев. – Весь мир сейчас находится в напряжённом состоянии из-за появления новых штаммов коронавируса, и расслабляться опасно, иначе можно снова угодить в ту же ловушку, как в августе. Нельзя скрывать реальную информацию от людей, иначе они начинают несерьёзно воспринимать всё происходящее. В любом случае наша система здравоохранения получила сильный удар, и вернуться к докоронавирусному уровню медпомощи нам удастся нескоро. К тому же есть большие риски возникновения социальной напряжённости среди медиков. Люди не захотят переходить на старую зарплату с коронавирусных прибавок, а они существенные.

Опубликовано в №23 от 10.02.2021