Роспотребнадзор разработал новый экспресс-тест на коронавирус

Новый тест позволит сократить время ожидания результатов анализа в 3-4 раза. Фото: Галина Соловьёва.

Специалисты Роспотребнадзора разработали новый тест для экспресс-диагностики новой коронавирусной инфекции. Он позволит сократить время ожидания результатов анализа в 3-4 раза.

Общее время тестирования с помощью нового набора реагентов составит 1-1,5 часа. При обычной ПЦР на это уходит 4-5 часов. Новый тест позволяет идентифицировать носителей вируса COVID-19 на ранней стадии.

"Амплификация нуклеиновых кислот происходит при постоянной температуре, без смены температурных циклов. Такой способ амплификации нуклеиновых кислот делает выявление ДНК или РНК возбудителя в клиническом материале более быстрым и простым по сравнению с обычными тестами на основе классической ПЦР, без каких-либо существенных потерь в эффективности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

Диагностический набор уже прошёл необходимые испытания, которые показали, что он соответствует всем современным требованиям. Новый тест подходит для использования на базе имеющейся в стране инфраструктуры лабораторной диагностики. Все компоненты для него производятся в ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, что позволяет не зависеть от зарубежных поставок.

Напомним, накануне заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков назвал причины сокращения объёмов тестирования на COVID-19.