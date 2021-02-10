Лечить будет нечем? Спрос на антибиотики на Среднем Урале из-за пандемии вырос вдвое

Зачастую люди принимают антибиотики из-за перестраховки, не задумываясь о последствиях Фото: Павел Ворожцов

В год пандемии россияне побили все рекорды по употреблению антибиотиков. Только в Свердловской области, по данным госпредприятия «Фармация», в 2020 году региональные аптеки из-за повышенного спроса заказали у поставщиков почти в 3 раза больше упаковок азитромицина и в 2,3 раза больше упаковок левофлоксацина, чем в 2019 году. Специалисты опасаются, что чрезмерное употребление антибиотиков может привести к устойчивости к этим препаратам и они будут неэффективны при лечении.

Охота за таблетками

Пока СМИ нагнетали обстановку об опасности COVID-19, среди населения по сарафанному радио разлетались протоколы лечения инфекции с разными видами антибиотиков. Несмотря на то, что эти препараты продаются исключительно по рецепту врача, люди умудрялись скупать антибиотики про запас, «на всякий случай».

– В 2020 году на Среднем Урале наиболее востребованными препаратами из группы антибиотиков у населения были азитромицин, левофлоксацин, цефтриаксон, цефотаксим, – рассказала «Облгазете» заместитель директора по коммерческой работе свердловского госпредприятия «Фармация» Марина Овчаренко. - Но не все заказанные препараты поступали на продажу в розницу: значительная часть уходила в лечебные учреждения региона.

Осенью 2020 года, в момент нового роста заболеваемости коронавируса, спрос на антибиотики достиг такого масштаба, что, как сообщили журналисту «Облгазеты» в пресс-службе свердловской аптечной сети «Радуга», из многих аптек эти лекарства пропали либо их невозможно было купить для полного курса лечения. Но самое страшное, что зачастую антибиотики не могли приобрести даже пациенты для лечения бактериальных заболеваний, то есть те, кому они были действительно необходимы.

– У меня опухла щека и заныл зуб, стоматолог поставил диагноз – гнойный периодонтит. После чистки канала врач назначил препарат сумамед с действующим веществом азитромицин, он считается более дорогим и качественным видом антибиотика, – рассказывает екатеринбурженка Елена Крылова. – Я зашла по пути в несколько аптек, но так и не смогла купить ни сумамед, ни азитромицин. Пришлось заново возвращаться в стоматологию. Врач выписал новый рецепт уже на другой антибиотик, который, к счастью, оказался в аптеке.

Назад в прошлое?

О том, что коронавирус – вирусная инфекция, при которой антибиотики совершенно бесполезны, многие специалисты говорили ещё с начала пандемии (см. «ОГ» №202 от 28.10.2020). Тем не менее во временных рекомендациях по лечению COVID-19 Министерства здравоохранения России азитромицин значился долго – из списка рекомендованных к применению препаратов его исключили только в последней, десятой, версии документа. Так что врачи, опираясь на инструкции федерального минздрава, часто назначали этот или другой антибиотик в целях профилактики осложнений только по результатам одного положительного ПЦР-теста.

– Сложно провести необходимые анализы пациенту, особенно если он лечится дома и ему запрещено покидать зону карантина, – комментирует «Облгазете» заведующая поликлиникой №4 центральной городской больницы №2 Марина Орлова. – Поэтому мы спрашиваем о самочувствии пациента. Если у него кашель, мокрота, высокая температура, то в целях профилактики развития бактериальной инфекции назначается антибиотик.

Конечно, СOVID-19 – новый тип инфекции, который до сих пор лечат, по сути, экспериментальным путём. Однако назначение антибиотиков всё равно требует очень серьёзных оснований.

«Назначение антибиотиков при лечении коронавируса возможно лишь в одном случае – при присоединении бактериальной пневмонии, но это происходит в пяти процентах случаев, чаще всего в отделении реанимации и интенсивной терапии, – отмечает в своём аккаунте в Инстаграм известный на всю Россию доктор ковидного госпиталя Республики Башкортостан Глеб Глебов. – При COVID-19 целесообразно назначение антибиотиков только при повышении лейкоцитов, нейтрофилов (группа лейкоцитов. - Прим. ред.) в общем анализе крови и повышении прокальцитонина (показывает наличие бактериальной инфекции в организме. - Прим. ред.) по результатам биохимии. Необоснованное назначение антибиотиков – это преступление.»

Беспричинное назначение антибиотиков приводит только к одному – устойчивости к ним, а значит, рискам того, что когда-то эти препараты просто перестанут помогать. Антибиотикорезистентность существовала и ранее, в частности, ВОЗ впервые поднял вопрос устойчивости супербактерий к препаратам, обозначив это мировой угрозой, ещё в 2014 году. Но теперь, после 2020 года, масштабы этой проблемы стали более угрожающими.

– Действительно, при бесконтрольном приёме антибиотиков резистентность к ним развивается быстрее. Так что мы рискуем попасть в «машине времени» в начало двадцатого века, когда ещё не было такого препарата, как пенициллин, и смертность от инфекционных заболеваний занимала первое место среди других причин, – считает заведующая кафедрой фармакологии и клинической фармакологии УГМУ Надежда Изможерова. – Учёные, конечно, разрабатывают новые виды антибиотиков, но, к сожалению, это длительный процесс и зачастую, когда препарат появляется на фармацевтическом рынке, к нему уже может быть сформирована антибиотикорезистентность.

ВАЖНО Специалисты советуют принимать антибиотики строго по назначению врачей. Важно пройти полный курс лечения, соблюдать все рекомендации в инструкции по дозировке и не обрывать приём препарата, даже если самочувствие улучшилось. Это поможет организму легко перебороть повторную инфекцию в будущем.

Опубликовано в №024 от 11.02.2021