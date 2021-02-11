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11 февраля 2021, 09:50

В Красноуфимске ввели карантин по ОРВИ и гриппу

карантин в школе

Школы и организации допобразования на неделю перевели на дистант. Фото: Алексей Кунилов.

В Красноуфимске на неделю ввели карантин по ОРВИ и гриппу. Там ограничили проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, людей с симптомами вирусных инфекций отстраняют от работы.

Соответствующее постановление подписал глава городского округа Вадим Артемьевских. Документ опубликован на сайте мэрии.

Карантин вводится на период с 11 по 17 февраля. Юрлицам и индивидуальным предпринимателям предписано следить за температурным режимом в жилых домах, транспорте, лечебно-профилактических организациях и на предприятиях.

Школы и организации допобразования перевели на дистант. В детских садах проводятся дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия. Культурные и спортивные учреждения приостановили свою деятельность.

Кроме того, работники образовательных организаций, не привитые от гриппа, не должны допускаться на работу.

Напомним, в Свердловской области в целом наблюдается напряжённая обстановка по заболеваемости ОРВИ. В регионе вторую неделю подряд растёт число подхвативших вирус.

Добавим, накануне Красноуфимск перешагнул порог в 1000 инфицированных коронавирусом, выявленных с начала пандемии.

Областная газета Свердловской области

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