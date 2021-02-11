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11 февраля 2021, 13:03

В России COVID-19 заболели ещё 15 038 человек

коронавирус в метро

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве. Фото: Алексей Кунилов.

За последние сутки в России коронавирус подхватили 15 038 человек. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 4 027 748.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 2 040. Свердловская область находится на восьмой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 284 человека.

Фото: оперштаб

За последние 24 часа умерли 553 пациентов с COVID-19, выздоровели – 21 961. За весь период пандемии – 78 687 и 3 538 422 соответственно.

Фото: оперштаб

Проведено ещё 355 тысяч тестов на коронавирус, всего – 105,6 млн. Под меднаблюдением в целом по стране по состоянию на 11 февраля остаются 649 714 человек.

Напомним, в предыдущие сутки в России было выявлено 14 494 случая заражения COVID-19.

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Областная газета Свердловской области

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