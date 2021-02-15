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15 февраля 2021, 20:10

В Свердловской области до марта продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

пожилой человек

Самоизоляция для свердловчан старше 65 лет продлевается до 1 марта. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области продлили режим самоизоляции для пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Согласно указу №64-УГ, самоизоляция для свердловчан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлевается ещё на две недели, до 1 марта. Им рекомендуется оставаться дома. На Среднем Урале также сохраняются требования социального дистанцирования и масочный режим в помещениях.

Документ опубликован сегодня на региональном интернет-портале правовой информации. Указ вступает в силу на следующий день – с 16 февраля.

Фото: документ

За последние сутки коронавирус диагностировали ещё у 263 жителей Среднего Урала. Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале превысило 75 тысяч.

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