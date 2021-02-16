Более 100 тысяч свердловчан привились первым компонентом вакцины от COVID-19

Второй компонент получили около 20 тысяч свердловчан. Фото: Галина Соловьева

Свердловская область перешагнула отметку в 100 тысяч привитых первым компонентом вакцины от COVID-19. Второй компонент получили около 20 тысяч свердловчан.

Об этом сегодня по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с инфекцией заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. По его словам, в ближайшие дни число уральцев, получивших второй компонент вакцины, будет нарастать, поскольку время между двумя уколами составляет три недели.

«Зарегистрировано, что даже если человек не получил твёрдый иммунитет, в случае инфицирования с уже введённой вакциной, заболевание переносится значительно легче. Твёрдый иммунитет получается примерно спустя неделю после второго укола, в зависимости от организма. У кого-то раньше, у кого-то позднее», - отметил замгубернатора.

Павел Креков напомнил, что вакцинация в Свердловской области проходит более чем на 115 пунктах, также в регионе работают 16 мобильных пунктов которые выезжают в сельские территории. Основная часть мест, где можно поставить вакцину, находится в Екатеринбурге, также много пунктов вакцинации расположено в Нижнем Тагиле.

Напомним, ранее сообщалось, что жителей Екатеринбурга пригласили сделать прививку от коронавируса в ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17). Вакцинация будет проводиться в отдельном помещении с 11:00 до 14:00 17 февраля. Чтобы принять участие в вакцинации, запись не нужна.

Заместитель губернатора также отметил, что новые дозы вакцины поступают в регион практически еженедельно. На сегодняшний день на Средний Урал уже доставили 150 тысяч доз вакцины «Спутник V» и тысячу доз вакцины «Вектор».

Кроме того, ещё 10 тысяч доз «Спутник V» получили закрытые города, которые обслуживаются системой ФМБА и около 5 тысяч доз поступило через военные структуры, которые занимаются вакцинацией военнослужащих.

«Ежедневно вакцинируются от 5 до 8 тысяч человек. Это хороший показатель, который позволит уже в апреле почувствовать вакцинальный эффект», - резюмировал Павел Креков.

Отметим также, что в ходе сегодняшнего заседания оперативного штаба глава региона Евгений Куйвашев акцентировал внимание на обеспечении безопасности пожилых людей. По словам губернатора основная задача сейчас в приоритетном порядке наряду с врачами и учителями привить уральцев в возрасте 65 лет и старше.