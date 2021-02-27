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Общество / Здравоохранение и здоровье
27 февраля 2021, 17:45

Свердловские депутаты расширят списки заслуженных врачей, получающих допвыплаты

Врач в защитном костюме

Ранее в Свердловской области ввели допвыплаты Заслуженным врачам РФ. Фото: Галина Соловьёва

Ежемесячно по 1000 рублей начнут получать Заслуженные врачи РСФСР, проживающие в Свердловской области. В случае принятия закона выплаты будут начисляться с 1 марта.

Они положены тем, кто имеет не менее 5 лет стажа работы по специальности в свердловских больницах. Законопроект разработали и внесли в Заксобрание сами депутаты. По их подсчётам, на выплату смогут рассчитывать 30 врачей, имеющих почётное звание "Заслуженный врач РСФСР". На реализацию закона в 2021 году понадобится 378,5 тысячи рублей.

Ранее в Свердловской области ввели допвыплаты Заслуженным врачам РФ. Такое звание имеют около 140 уральских медработников.

Добавим, что 2021 год в регионе объявлен Годом медицинского работника.

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Год медицинского работника в Свердловской области
Рассказываем об уральских медиках и здравоохранении.

Областная газета Свердловской области

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