В Свердловской области упразднят 8 судебных участков

В связи с упразднением пяти районных судов упраздняется и создаётся ряд судебных участков, а также должностей мировых судей. Фото: Владимир Мартьянов

В Законодательное собрание Свердловской области внесён законопроект о создании и упразднении некоторых судебных участков. Всего будет упразднено 8 участков и столько же создано.

В прошлом году Президент России Владимир Путин подписал закон об упразднении пяти районных судов на Среднем Урале: Заречного, Байкаловского, Тугулымского, Новолялинского и Слободо-Туринского. "Облгазета" выяснила, что это связано, в том числе с убылью населения.

Принятый к рассмотрению в Заксобрании законопроект разработан депутатами и специалистами ГКУ Свердловской области "Уральский институт регионального законодательства".

"Он направлен на приведение законодательства о мировых судьях Свердловской области в соответствие с федеральными законами об упразднении некоторых районных судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе районных судов. Так, в связи с упразднением пяти районных судов упраздняется и создаётся ряд судебных участков, а также должностей мировых судей. При этом количество мировых судей в Свердловской области не изменится", - передаёт пресс-служба свердловского Заксобрания слова председателя регионального парламента Людмилы Бабушкиной.

В пояснительной записке к документу сказано, что изменения будут внесены в закон "О мировых судьях Свердловской области" - будут уточнены наименования должностей мировых судей и перечень мест их постоянного пребывания. В закон "О создании судебных участков Свердловской области и должностей мировых судей Свердловской области" вносятся изменения в части уточнения отдельных границ судебных участков.

Фото: законопроект, внесённый в Заксобрание