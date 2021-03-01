В России за сутки зафиксирован 11 571 заболевший COVID-19

Общее число заболевших с начала пандемии россиян – 4 257 650. Фото: оперштаб.

За минувшие сутки в России выявлен 11 571 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 4 257 650.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены в 85 регионах страны. Больше всего заболевших – в Москве (2 097). В Свердловской области за сутки заразились 179 человек. Это 13-й показатель по стране.

За последние 24 часа из больниц выписан 11 571 человек, всего – 3 823 074. Также за сутки зафиксировано 333 летальных исхода, всего – 86 455. Как сообщает Роспотребнадзор, под медицинским наблюдением остаются 560 186 россиян.

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