Татьяна Голикова заявила, что от коронавируса придётся прививаться регулярно

По мнению Татьяны Голиковой, коллективный иммунитет к COVID-19 у россиян сформируется только к августу 2021 года. Фото: пресс-служба Кремля.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что COVID-19 становится сезонным вирусом, от которого предстоит регулярно прививаться. По её словам, делать выводы о том, сколько держится иммунитет к коронавирусу, пока рано.

Об этом вице-премьер рассказала во время интервью ТАСС, приуроченного к годовщине пандемии COVID-19.

"Конечно, то, когда мы снимем маски, связано и с 60% провакцинированного населения, и с соблюдением нашими гражданами ограничительных мер, и с тем, что коронавирус превращается в сезонный вирус, а это значит, с высокой долей вероятности, что мы будем прививаться регулярно", - передаёт слова Татьяны Голиковой ТАСС.

По её мнению, коллективный иммунитет к COVID-19 у россиян сформируется только к августу 2021 года, если массовая вакцинация будет идти в текущем темпе. При этом Татьяна Голикова подчеркнула, что ни у одной страны в мире ещё нет достаточного опыта, чтобы назвать сроки действия иммунитета к инфекции.

"Сейчас все "подрасслаблены" и считают, что коронавирус уходит, а ситуация улучшается, но пока вирус еще никуда не уходит, надо беречь себя и своих близких", - обобщила вице-премьер.

Напомним, что массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января.