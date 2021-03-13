В Екатеринбурге 40,6 тысячи заболевших, в Берёзовском - 1,7 тысячи: статистика по COVID-19

Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 79 658. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области почти 79,7 тысячи заразившихся COVID-19. Половина заболевших ‒ 51% ‒ жители Екатеринбурга.

С начала пандемии в уральской столице было зарегистрировано 40 618 случаев коронавируса, за предыдущие сутки ‒ +35. В топ-3 антирейтинка также входят Нижний Тагил ‒ 4 873 и Первоуральск ‒ 2 788, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Свыше 2 тысяч ковид-пациентов также было выявлено в Ревде ‒ 2 267, в Каменске-Уральском и Каменском районе ‒ 2 130. К этой отметке начинает подбираться Берёзовский. Накануне общее число заразившихся перевалило за 1 700 (1 716).

Добавим, по данным на 12 марта, общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 79 658 (+152 за сутки). Из них выписалась по выздоровлению около 73 тысяч уральцев. Жертвами вируса стали 2 510 человек.