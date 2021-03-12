За сутки в Свердловской области выявили 152 случая коронавируса

Менее 200 заразившихся в регионе выявляют ежедневно уже больше двух недель подряд. Фото: Павел Ворожцов

Ещё 152 заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 79 658.

Выписалась по выздоровлению около 73 тысяч уральцев, в том числе 172 пациента - за последние 24 часа. На лечении остаются около 4,5 тысячи больных COVID-19. Состояние 293 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+35), Артинского, Белоярского ГО, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского ГО, Ирбитского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского ГО, Ревды, Североуральска, Серова, Сосьвы, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысерти, Тавдинского и Туринского ГО.

Зарегистрировано ещё 13 случаев смерти свердловчан с подтверждённым диагнозом. Общее число случаев с начала пандемии – 2 510.

Менее 200 заразившихся в регионе выявляют ежедневно уже больше двух недель подряд. Накануне стало известно о 159 новых ковид-пациентах.

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