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16 марта 2021, 17:00

Свердловчан предупредили о начале сезона активности клещей

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Чтобы уберечь себя, необходимо делать прививки от клещевого энцефалита. Фото: Александр Исаков.

В Свердловской области стартует сезон активности клещей. Рассказываем, когда и как ставить прививку от клещевого энцефалита, и можно ли совмещать её с вакциной от COVID-19.

Известно, что первые клещи просыпаются, как только начинает таять снег. Пик активности этих паукообразных приходится на май-июнь. При этом опасность сохраняется до конца лета.

Клещевой энцефалит ‒ инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Болезнь может сопровождаться температурой, головной болью, болью в конечностях, а также общим недомоганием.

Чтобы уберечь себя, необходимо делать прививки от клещевого энцефалита. Первую вакцину специалисты советуют ставить в марте-апреле, вторую ‒ через месяц, а третью ‒ через год. Далее нужно проводить ревакцинацию каждые три года. Это поможет поддержанию иммунитета, рассказывают в Городском центре медпрофилактики.

Первые две прививки ставятся бесплатно детям в возрасте 15 месяцев и пенсионерам. Ревакцинация ‒ платная.

Напомним, сейчас в регионе полным ходом идёт вакцинации против коронавирусной инфекции. На вопрос о возможности совмещения этих двух прививок ответил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

"Промежуток между прививками должен составлять один месяц. Совмещать эти прививки не рекомендуется", ‒ подчеркнул он.

Как выяснила "Облгазета", одним из первых свердловских муниципалитетов, заявивших о старте вакцинации против клещевого энцефалита стал Первоуральск. По данным пресс-службы мэрии города, в медучреждения уже поступило 2 200 доз отечественной вакцины Томского производства. Бесплатно её поставят гражданам от 60 лет и сотрудникам МЧС.

Добавим, в прошлом году было зарегистрировано 31 180 обращений от пострадавших от укуса клещей. Из них 17%  пришлось на детское население. За период с января по сентябрь диагноз "клещевой энцефалит" подтверждён у 42 свердловчан.

Областная газета Свердловской области

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Свердловчан предупредили о начале сезона активности клещей