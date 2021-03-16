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Общество / Здравоохранение и здоровье
16 марта 2021, 13:08

За сутки в Свердловской области зафиксировали 160 случаев коронавируса

Люди в масках

Количество выздоровевших пациентов за сутки увеличилось на 173. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале за последние 24 часа выявили 160 случаев заражения коронавирусом. Общее число свердловчан, инфицированных COVID-19, составляет 80 313.

Отметим, что менее 200 заражённых ежедневно выявляют в Свердловской области уже на протяжении более двух недель. Сутками ранее в регионе был зарегистрирован 171 случай коронавируса.

Как сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом, количество выздоровевших пациентов за сутки увеличилось на 173, а всего болезнь победили уже 73 471 свердловчан. На лечении остаются около 4,3 тыс. человек, 298 из которых - в тяжёлом состоянии.

Коронавирус был выявлен у жителей Екатеринбурга (+34), Арамильского, Артемовского, Артинского, Асбестовского и Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Ревды, Режа, Североуральска, Слободо-Туринского района, Сысерти, Тавдинского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.

Стало известно о ещё 12 умерших пациентах, у которых был выявлен COVID-19. На Среднем Урале с начала пандемии зафиксировано 2 553 летальных исхода.

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Областная газета Свердловской области

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