За сутки в Свердловской области выявили 171 случай коронавируса

Число подхвативших коронавирус свердловчан перевалило за 80 тысяч с начала пандемиии. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 171 житель Свердловской области заболел коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 80 153.

Выписались по выздоровлению 73 298 уральцев, в том числе 182 пациента – за последние 24 часа. На лечении остаются около 4,4 тысячи больных COVID-19. Состояние 288 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+62), Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, ЗАТО Свободный, Серова и других муниципалитетов.

Зарегистрировано ещё девять случаев смерти свердловчан с подтверждённым диагнозом. Общее число случаев с начала пандемии – 2 541, сообщает региональный оперштаб.

Менее 200 заражённых в Свердловской области выявляют ежедневно более двух недель. Сутками ранее сообщалось о 164 новых ковид-пациентах.

Добавим, ранее стало известно, что на Среднем Урале продлили режим самоизоляции для групп риска. Гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями придётся оставаться дома до 29 марта.