За сутки в Свердловской области зафиксировали 157 случаев COVID-19

За всё время пандемии диагноз COVID-19 подтвердили у 81 118 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области коронавирусную инфекцию подхватили ещё 157 человек. За всё время пандемии диагноз COVID-19 подтвердили у 81 118 свердловчан.

Как сообщает региональный оперштаб по борьбе коронавирусом, за последние 24 часа инфекцию удалось побороть 169 жителям Среднего Урала. Всего из больниц по выздоровлению выписались уже 74 334 свердловчан. На лечении остаются более 4,1 тыс. пациентов, состояние 294 человек оценивается как тяжёлое.

COVID-19 подтвердили у жителей Екатеринбурга (+53), Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Краснотурьинска, Красноуфимска, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Североуральска, Слободо-Туринского района, Сысертского, Таборинского, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.

Также сообщается о смерти ещё 12 жителей региона. Болезнь унесла жизни уже 2 624 свердловчан.

Напомним, сутками ранее в Свердловской области был выявлен 161 случай заражения COVID-19.