За сутки в Свердловской области зафиксировали 152 случая коронавируса

На лечении остаются менее 4,2 тысячи больных COVID-19. Фото: Павел Ворожцов.

Ещё 152 жителя Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 81 270.

Выписались по выздоровлению 74 449 свердловчан, в том числе 165 пациентов – за последние 24 часа. На лечении остаются менее 4,2 тысячи больных COVID-19. Состояние 274 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+60), Алапаевска, Артёмовского, Арамильского и Артинского городских округов, Байкаловского района, Берёзовского, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Североуральска, Сухого Лога, Сысертского, Таборинского, Тавдинского и Талицкого городских округов.

Зарегистрировано ещё 14 случаев смерти больных COVID-19. Общее число таких случаев – 2 638, сообщает региональный оперштаб.

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