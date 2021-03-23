Можно ли одновременно ставить вакцину от COVID-19 и клещевого энцефалита?

Прививку от клещевого энцефалита лучше всего ставить в апреле, чтобы к пику активности клеща организм уже выработал антитела. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области приближается сезон активности клещей. Со следующей недели население региона начнёт активно прививаться от клещевого энцефалита. Но для многих этот период совпадёт с вакцинацией против коронавируса. Как быть в таком случае?

– Прививку от клещевого энцефалита можно делать только через месяц после введения второго компонента вакцины от коронавируса, – поясняет главный эпидемиолог Екатеринбурга, заместитель главного врача городского Центра медицинской профилактики Александр Харитонов. – Если человек сначала ставит прививку от клещевого энцефалита, то вакцинироваться от COVID-19 может также только через месяц.

Если вакцинация от клещевого энцефалита приходится на май-июнь, когда опасные членистоногие особенно активны, то на две недели нужно исключить возможность встречи с клещом. За это время в организме успеют выработаться антитела. При этом граждане, которые ранее не делали эту прививку, должны сначала поставить первый компонент, через месяц – второй, через год – третий, а далее – каждые три года.

Напомним, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса вакцинация взрослого населения от клещевого энцефалита была приостановлена по приказу министерства здравоохранения Свердловской области (см. «ОГ» №075 от 24.04.2020). В этом году ничего приостанавливать не планируют: в Екатеринбург и муниципалитеты региона продолжаются плановые поставки вакцин. Поставить прививку от клещевого энцефалита можно будет в поликлинике по месту жительства или в платном прививочном кабинете. По словам главного эпидемиолога екатеринбургской ЦГБ №2 Светланы Климиной, прививку против клещевого энцефалита или коронавируса планируется ставить в одном прививочном кабинете, но в разное время, чтобы развести потоки пациентов.

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