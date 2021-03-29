За сутки в Свердловской области подтвердили 143 случая коронавируса

Суммарно на Среднем Урале подтвердили уже 82 251 случай заболевания COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области за минувшие 24 часа зарегистрировали ещё 143 пациента с коронавирусной инфекцией. Суммарно на Среднем Урале подтвердили уже 82 251 случай заболевания COVID-19.

Количество свердловчан, выписавшихся из больниц по выздоровлению, увеличилось на 156 человек. В регионе инфекцию удалось победить уже 75 563 уральцам. На лечении остаются менее 4 тыс. человек, из которых 280 пребывает в тяжёлом состоянии.

Как сообщает свердловский оперштаб по борьбе с коронавирусом, новые заражённые есть среди жителей Екатеринбурга (+59), Арамильского, Артёмовского городских округов, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Серова, Сосьвы, Сухого Лога, Талицкого и Шалинского городских округов.

От коронавируса на Среднем Урале скончались уже 2 715 человек, из которых девять - за последние сутки.

Отметим, что вчера оперштаб сообщал о 139 случаях коронавируса в регионе.