За первый квартал 2021 года коронавирус подхватили 23,9 тысячи свердловчан

В последний мартовский день на территории Среднего Урала было выявлено 129 случаев коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

С начала пандемии коронавируса 82 516 жителей Свердловской области подхватили инфекцию. В том числе 23 934 человека – за первый квартал 2021 года.

Также с начала года из больниц по выздоровлению выписался 24 931 свердловчанин. За тот же период времени заболевание унесло жизни 1 226 ковид-пациентов.

По данным на 31 марта, больше всего диагнозов COVID-19 за всё время врачи поставили жителям Екатеринбурга ‒ 41 633 (+9 760 за квартал). Свыше 2 тысяч инфицированных также зарегистрировано в Нижнем Тагиле ‒ 5 135 (+1 568), Первоуральске ‒ 2 921 (+1 164), Ревде ‒ 2 353 (+578), Каменске-Уральском и Каменском районе ‒ 2 215 (+732), сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Добавим, в последний мартовский день на территории Среднего Урала было выявлено 129 случаев коронавируса. Диагноз лабораторно подтверждён в том числе у 74 екатеринбуржцев.