В 10 свердловских городах зафиксировано 74% всех заболевших COVID-19 в регионе

Число инфицированных коронавирусом в Екатеринбурге приближается к 42 тысячам. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области обновили статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией в муниципалитетах. Почти три четверти всех заражённых COVID-19 на Среднем Урале приходится на 10 городов.

Согласно данным регионального Управления Роспотребнадзора, число инфицированных коронавирусом в Екатеринбурге приближается к 42 тысячам. На втором и третьем местах по количеству подтверждённых случаев заражения находятся Нижний Тагил с 5 231 случаями и Первоуральск с 2 952 случаями.

Также в десятку входят:

Ревда (2 385);

Каменск-Уральский и Каменский район (2 266);

Берёзовский (1 853);

Верхняя Пышма (1 713);

Красноуфимск и Красноуфимский район (1 258);

Серов (1 174);

Реж (1 112).

Напомним, что всего на территории Среднего Урала зафиксировано 83 582 инфицированных COVID-19. За прошлые сутки вирус подхватили 125 человек.