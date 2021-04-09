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Общество / Здравоохранение и здоровье
9 апреля 2021, 09:15

В 10 свердловских городах зафиксировано 74% всех заболевших COVID-19 в регионе

Люди в масках

Число инфицированных коронавирусом в Екатеринбурге приближается к 42 тысячам. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области обновили статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией в муниципалитетах. Почти три четверти всех заражённых COVID-19 на Среднем Урале приходится на 10 городов.

Согласно данным регионального Управления Роспотребнадзора, число инфицированных коронавирусом в Екатеринбурге приближается к 42 тысячам. На втором и третьем местах по количеству подтверждённых случаев заражения находятся Нижний Тагил с 5 231 случаями и Первоуральск с 2 952 случаями.

Также в десятку входят:

  • Ревда (2 385);
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2 266);
  • Берёзовский (1 853);
  • Верхняя Пышма (1 713);
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (1 258);
  • Серов (1 174);
  • Реж (1 112).

Напомним, что всего на территории Среднего Урала зафиксировано 83 582 инфицированных COVID-19. За прошлые сутки вирус подхватили 125 человек.

Сюжет

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Областная газета Свердловской области

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