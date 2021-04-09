В 10 свердловских городах зафиксировано 74% всех заболевших COVID-19 в регионе

В Свердловской области обновили статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией в муниципалитетах. Почти три четверти всех заражённых COVID-19 на Среднем Урале приходится на 10 городов.
Согласно данным регионального Управления Роспотребнадзора, число инфицированных коронавирусом в Екатеринбурге приближается к 42 тысячам. На втором и третьем местах по количеству подтверждённых случаев заражения находятся Нижний Тагил с 5 231 случаями и Первоуральск с 2 952 случаями.
Также в десятку входят:
- Ревда (2 385);
- Каменск-Уральский и Каменский район (2 266);
- Берёзовский (1 853);
- Верхняя Пышма (1 713);
- Красноуфимск и Красноуфимский район (1 258);
- Серов (1 174);
- Реж (1 112).
Напомним, что всего на территории Среднего Урала зафиксировано 83 582 инфицированных COVID-19. За прошлые сутки вирус подхватили 125 человек.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале