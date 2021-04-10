В России разрабатывают ещё одну вакцину от COVID-19

Новый препарат создаётся на основе вируса гриппа. Фото: Павел Ворожцов.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране разрабатывается ещё один препарат от коронавирусной инфекции. Созданием вакцины занимается НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ.

Как рассказал Михаил Мурашко журналистам, институт обладает большим научным потенциалом, и у него имеется как научная, так и научно-производственная площадки для диагностики.

"Сегодня разрабатывается на площадке этого института ещё одна вакцина против новой коронавирусной инфекции. Мы ожидаем первых предварительных результатов в ближайшее время", - передаёт слова главы Минздрава РФ ТАСС.

Директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов объяснил, что новый препарат создаётся на основе вируса гриппа. Клинические испытания вакцины запланированы на осень 2021 года, а зимой-весной 2021 года препарат будет доступен для массового использования.

"Этот препарат интересен тем, что у него несколько другая технология производства, и именно задействование разных производственных площадок, имеющих разные компетенции, является очень важным для формирования портфеля вакцин, которые позволяют нам быстро переориентироваться на новые вызовы, и быстро масштабировать производство", - добавил Михаил Мурашко.

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