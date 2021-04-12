В Свердловской области заработала горячая линия по вакцинопрофилактике

Горячая линия будет работать с 12 по 23 апреля. Фото: Галина Соловьева

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области накануне Европейской недели иммунизации открыла горячую линию по вакцинопрофилактике. Она будет работать 2 недели.

Европейская неделя иммунизации пройдёт с 26 апреля по 2 мая 2021 года. В преддверии этого надзорное ведомство совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»организовало горячую линию, куда жители региона могут обратиться за ответами на вопросы по вакцинации. Эпидемиологи подробно расскажут об иммунизации по эпидпоказаниям, профилактике вакциноуправляемых инфекций и вакцинации в целом. Эта тема особенно актуальна в условиях распространения новой коронавирусной инфекции

Горячая линия будет работать с 12 по 23 апреля. Звонки принимаются с 9 до 17 часов.

Фото: Скриншот с сайта Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

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