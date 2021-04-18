За сутки в Свердловской области выявили 118 случаев коронавируса

Ещё 118 жителей Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 84 825.
Выписались по выздоровлении 78 373 свердловчанина, в том числе 130 – за последние сутки. На лечении остаются более 3,5 тысячи ковид-пациентов. Состояние 254 госпитализированных оценивается как тяжёлое.
Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+37), Арамиля, Артей, Асбеста, Белоярского ГО, Берёзовского, Верхней Салды, Верхнего Дуброво, Каменска-Уральского, Качканара, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Рефтинского и Горноуральского городских округов, Среднеуральска, Верхней Синячихи, Махнёво, Невьянска, Полевского, Пышмы, Серова, Сысертского, Талицкого и Тугулымского городских округов.
Зарегистрировано ещё 11 случаев смерти больных COVID-19. Общее число – 2 932, сообщает региональный оперштаб.
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