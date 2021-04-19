В Свердловской области зарегистрировали 109 случаев коронавируса за сутки

За всё время пандемии в Свердловской области подтвердили 84 934 случая коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 109 заражённых коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных на Среднем Урале приближается к 85 тысячам.

Из свердловских больниц за прошедшие 24 часа выписали 119 человек, переболевших коронавирусом, а общее число выздоровевших в регионе составляет 78 492. На лечении остаются 3,5 тыс. пациентов, из которых 260 пребывают в тяжёлом состоянии.

За всё время пандемии в Свердловской области подтвердили 84 934 случая коронавируса.

Новые заболевшие, в частности, есть среди жителей Екатеринбурга (+34), Верхней Пышмы, Первоуральска, Нижнего Тагила, Берёзовского, Каменска-Уральского, Режа, Среднеуральска, Североуральска и Ревды.

Также зарегистрировано ещё 14 смертей пациентов, у которых была выявлен COVID-19. За всё время пандемии опасная болезнь унесла жизни уже 2 946 свердловчан.

Напомним, сутками ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом на Среднем Урале сообщал о 118 случаях заражения COVID-19.