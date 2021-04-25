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25 апреля 2021, 13:05

В России коронавирус подхватили ещё 8 780 человек

Женщина в маске

Общее число случаев заражения коронавирусом в стране составляет 4 762 569. Фото: Галина Соловьёва.

За прошедшие сутки COVID-19 подхватили 8 780 жителей России. Общее число случаев заражения коронавирусом в стране составляет 4 762 569.

По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, в Москве за последние 24 часа выявили 2 526 инфицированных. В списке субъектов РФ с наибольшей суточной заболеваемостью Свердловская область находится на 10-м месте с 118 новыми заражёнными.

Из больниц выписались 7 540 россиян, которые справились с болезнью. Общее число выздоровевших жителей страны составляет 4 388 008. При этом за прошедший день зарегистрировали 332 летальных исходов. Опасная инфекция забрала жизни уже 108 232 россиян.

Отметим, что 24 апреля оперштаб докладывал о 8 828 случаях заболевания коронавирусом.

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Областная газета Свердловской области

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