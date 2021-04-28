Ещё три свердловских муниципалитета подходят к рубежу в 1 тысячу заражённых COVID-19: статистика

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило данные по заболевшим в муниципалитетах региона. Краснотурьинск, Алапаевск, а также Ирбит и Ирбитский район подходят к отметке в 1 тысячу случаев коронавируса.
По данным надзорного ведомства, в Краснотурьинске выявлено 934 случая COVID-19, в Ирбите и Ирбитском районе - 933 случая, а в Алапаевске и Алапаевском районе - 912.
Пятёрка муниципалитетов-лидеров по количеству инфицированных коронавирусом остаётся прежней:
- Екатеринбург - 42 739 заражённых;
- Нижний Тагил - 5 511;
- Первоуральск - 3 043;
- Ревда - 2 463;
- Каменск-Уральский и Каменский район - 2 342.
Напомним, за прошлые сутки на Среднем Урале зарегистрировали 106 новых пациентов с COVID-19. Общее число инфицированных коронавирусом в регионе достигло 85 833.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале