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Общество / Здравоохранение и здоровье
28 апреля 2021, 10:10

Ещё три свердловских муниципалитета подходят к рубежу в 1 тысячу заражённых COVID-19: статистика

Люди в масках

К показателю в 1 тысячу заражённых подходят Краснотурьинск, Алапаевск, а также Ирбит и Ирбитский район. Фото: Галина Соловьёва.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило данные по заболевшим в муниципалитетах региона. Краснотурьинск, Алапаевск, а также Ирбит и Ирбитский район подходят к отметке в 1 тысячу случаев коронавируса.

По данным надзорного ведомства, в Краснотурьинске выявлено 934 случая COVID-19, в Ирбите и Ирбитском районе - 933 случая, а в Алапаевске и Алапаевском районе - 912. 

Пятёрка муниципалитетов-лидеров по количеству инфицированных коронавирусом остаётся прежней:

  • Екатеринбург - 42 739 заражённых;
  • Нижний Тагил - 5 511;
  • Первоуральск - 3 043;
  • Ревда - 2 463;
  • Каменск-Уральский и Каменский район - 2 342.

Напомним, за прошлые сутки на Среднем Урале зарегистрировали 106 новых пациентов с COVID-19. Общее число инфицированных коронавирусом в регионе достигло 85 833.

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Областная газета Свердловской области

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