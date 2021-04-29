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Общество / Здравоохранение и здоровье
29 апреля 2021, 09:45

В Екатеринбурге 42,8 тысячи случаев коронавируса: статистика по свердловским городам

Мужчина в маске

Всего в Свердловской области зарегистрировано 85 937 случая COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале обновили статистику по числу заболевших коронавирусом. В Екатеринбурге число инфицированных за всё время пандемии составляет почти 42,8 тысяч.

По данным Управления Роспотребнадзора в Свердловской области, в уральской столице выявлено 42 779 случаев коронавируса. На втором месте в списке муниципалитетов по числу заражённых находится Нижний Тагил - там зарегистрировано 5 519 случаев заражения.

В пятёрке муниципалитетов с наибольшим числом инфицированных также находятся Первоуральск (3 049 пациентов), Ревда (2 463) и Каменск-Уральский и Каменский район (2 346).

Вторая пятёрка муниципальных образований выглядит следующим образом:

  • Берёзовский (1 930);
  • Верхняя Пышма (1 749);
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (1 318);
  • Серов (1 199);
  • Реж (1 171).

Всего в Свердловской области зарегистрировано 85 937 случая COVID-19. За прошлые сутки в регионе выявили 104 новых пациента с коронавирусом.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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