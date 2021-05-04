Два километра по Мурзинке и три до Сизикова фельдшер Гумирова преодолевает с тяжёлой медицинской сумкой. В неё уложены кардиограф, пульсоксиметр и тонометр. Фото: Галина Соколова

В Год медицинского работника, которым объявлен 2021 год в Свердловской области, «Облгазета» рассказывает о специалистах, посвятивших свою жизнь врачеванию людей и получивших широкое признание среди пациентов и коллег. Сегодня мы хотим рассказать о Надежде Гумировой – фельдшере села Мурзинка Горноуральского городского округа. Мурзинские жители считают, что им невероятно повезло: многие обязаны Надежде Константиновне не только хорошим самочувствием, но и спасением жизни.

На родной земле

Закрытие ФАПов на сельских территориях Среднего Урала в последние десятилетия приобрело массовый характер из-за того, что медицинские избушки не соответствовали современным требованиям. Кроме того, находить для работы в деревне специалистов стало невероятно трудно. Справиться с первой проблемой удалось: за последние восемь лет в глубинке установлено более ста модульных ФАПов. А вот кадровый голод в сельской медицине ощущается по-прежнему. Во многих населённых пунктах приёмы ведут медики, приезжающие из городов пару раз в неделю. Так что проживание фельдшера в селе – уже удача.

Надежда Гумирова появилась на свет в мурзинском ФАПе, было это 55 лет назад. Роды у её мамы принимала фельдшер Галина Орлова. Пройдут годы, Надежда окончит нижнетагильское медучилище, поработает на скорой помощи в посёлке Горноуральском и в 1989-м вернётся в родное село. Будет работать вместе с Галиной Александровной в том же ФАПе, а когда наставница уйдёт на заслуженный отдых, возглавит мурзинскую медицину.

– У сельских жителей набор заболеваний отличается от городских недугов. Зачастую беспокоят боли в суставах и позвоночнике – сказывается тяжёлый физический труд на земле, – поясняет Надежда Гумирова. – Зато бронхи и лёгкие чище, подверженность сезонным простудам меньше, ведь воздух у нас прекрасный.

На её участке проживают 300 человек, в том числе 30 детей. Есть в селе две долгожительницы – Мария Яковлевна и Манёфа Константиновна Конёвы. Их медик наблюдает на дому. Многих мурзинских пенсионеров семьи забирают на зиму в город. А весной к каждому, кто вернулся, придёт фельдшер Гумирова, чтобы померить давление, снять кардиограмму и поговорить по душам.

– Надежда Константиновна – располагающий к себе человек, к ней на прививки даже дети ходить не боятся. В 7:00 она уже на работе. Кроме приёмов, практикует обход, – рассказывает о работе заведующей ФАПом местная жительница Татьяна Фалалеева. – Берёт свою медицинскую сумку весом больше шести килограммов и идёт по селу, растянувшемуся вдоль реки на два километра, да ещё на велосипеде в соседнюю деревню Сизикова ездит.

Сельский экстрим

Навыки, полученные Надеждой Гумировой во время работы в скорой помощи, время от времени идут в ход, ведь колотые и резаные раны на селе не редкость. Например, упавшая с высоты работающая электропила буквально разделила лицо мужчины на две части. В больницу тот ехать отказался, пришлось фельдшеру зашивать рану. Шрам получился не уродливым – просто ещё одна морщина. Отказался от госпитализации и другой пострадавший, признавшись медику, что не совсем трезв.

– Сухожилия на руке были оголены. Зашивала с предельной осторожностью. На другой день он поехал в нижнетагильскую больницу, там ему сказали, что всё сделано правильно, и отпустили, – сообщила Надежда Константиновна.

Ситуаций, когда сельский фельдшер становился в глазах жителей почти богом, не счесть. 17 мая 2003 года сидела Надежда в школе на родительском собрании, и тут открылась дверь, мужчина закричал: «Врача на выход!». В машине, стоявшей под окнами школы, женщина увидела перепуганного односельчанина и его маленького ребёнка, бившегося в судорогах. Сердце малыша стучало, но дыхания не было. Реанимационные действия давали лишь кратковременный эффект. Машина детской реанимации уже выехала из Нижнего Тагила, но как быстро она преодолеет расстояние в 80 километров? Надежда Гумирова велела отцу ребёнка мчать машину навстречу, а сама прямо в салоне продолжила делать мальчику искусственное дыхание. Скорую они встретили на полпути… Когда выздоровевшего Владика выписывали из больницы, врачи сказали его родителям, что фельдшер спасла ему жизнь.

Есть в селе женщина с одной особенностью – роды у неё всегда проходят стремительно. В первый раз она родила в ФАПе, а во второй и вовсе дома. Пока Надежда Гумирова добежала по срочному вызову, ребёнок уже появился на свет. Фельдшеру оставалось только перерезать пуповину и осмотреть роженицу и дитя. У них всё было в порядке.

– В последние годы критических ситуаций стало меньше, ведь и населения не так много, и скорая помощь оперативнее работает, – говорит Надежда Гумирова. – Поэтому больше занимаюсь профилактикой, диспансеризацией. Несколько раз во время плановых осмотров были выявлены серьёзные заболевания, и люди начинали лечение.

Щит от вируса

Вывод о более спокойной жизни к прошлому году не относится. Во время пандемии Надежда Гумирова ходила по селу в защитном медицинском костюме. Её помощи и моральной поддержки ждали 28 заболевших коронавирусом сельчан. Одним нечаянно доставили инфекцию из города родственники, другие сами привезли её, съездив в Нижний Тагил за покупками. Все они лечились амбулаторно, прекратив общение со всеми, кроме фельдшера.

– Представьте, что вы одни в доме. Высокая температура, кашель, слабость, а до ближайшей аптеки 27 километров, – рассказывает Любовь Банных. – Если бы не Надежда Константиновна, могло бы случиться непоправимое. Она заказала в городе и принесла бесплатные лекарства, навещала каждые три дня, брала мазки для тестирования. И так спасала всех заболевших.

Пережив страшное лето, этой весной мурзинцы взялись за вакцинацию. Надежда Гумирова считает своих пациентов почти роднёй, ведь они знакомы друг с другом много лет. Мнение фельдшера для сельчан очень авторитетно. Сказала, что нужно прийти на обследование – идут, посоветовала сделать прививку от новой инфекции – записываются в очередь.

– Я полностью доверяю российским вакцинам и убеждаю в этом односельчан. 59 человек вакцинировались в апреле, уже 12 записались на май. Вместе мы справимся с этой бедой. С 8 января у нас уже не было ни одного случая заболевания, – довольна результатом фельдшер.

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В областном конкурсе «Славим человека труда» в 2017 году Надежда Гумирова заняла второе место. Фото: Галина Соколова

Большинство пациентов Надежды Гумировой – пенсионеры. Фото: Галина Соколова

Новенький ФАП появился в Мурзинке в конце прошлого года. Фото: Галина Соколова

Любовь Банных считает, что забота любимого медика оказалась сильнее коронавируса. Фото: Галина Соколова

Тех, кто не любит надевать бахилы, в мурзинском ФАПе ждут дежурные тапочки. Фото: Галина Соколова

Опубликовано в №78 от 05.05.2021