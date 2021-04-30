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Общество / Здравоохранение и здоровье
30 апреля 2021, 13:20

В Свердловской области зафиксировали 110 случаев коронавируса за сутки

Женщина в маске

Из больниц за сутки по выздоровлению выписались 120 уральцев. Фото: Галина Соловьёва.

За минувшие 24 часа в Свердловской области лабораторно подтвердили 110 случаев заражения коронавирусом. Из больниц за это же время по выздоровлении выписались 120 уральцев.

Общее число заболевших на Среднем Урале составляет 86 154, а выздоровевших - 79 835. На лечении остаются 3,2 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией, из которых 221 - в тяжёлом состоянии.

Новые пациенты с коронавирусом есть среди жителей Екатеринбурга (+32), Берёзовского, Бисерти, Краснотурьинска, Первоуральска, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского и Кушвы.

COVID-19 унёс жизни ещё 10 свердловчан. За всё время пандемии число летальных исходов на Среднем Урале составило      3 103.

Отметим, сутками ранее в Свердловской области было выявлено 107 новых заражённых коронавирусом.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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