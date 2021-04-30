В Свердловской области зафиксировали 110 случаев коронавируса за сутки

За минувшие 24 часа в Свердловской области лабораторно подтвердили 110 случаев заражения коронавирусом. Из больниц за это же время по выздоровлении выписались 120 уральцев.
Общее число заболевших на Среднем Урале составляет 86 154, а выздоровевших - 79 835. На лечении остаются 3,2 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией, из которых 221 - в тяжёлом состоянии.
Новые пациенты с коронавирусом есть среди жителей Екатеринбурга (+32), Берёзовского, Бисерти, Краснотурьинска, Первоуральска, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского и Кушвы.
COVID-19 унёс жизни ещё 10 свердловчан. За всё время пандемии число летальных исходов на Среднем Урале составило 3 103.
Отметим, сутками ранее в Свердловской области было выявлено 107 новых заражённых коронавирусом.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале