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3 мая 2021, 09:15

В Екатеринбурге почти 43 тысячи случаев коронавируса: статистика по свердловским городам

Девушка в маске

В уральской столице за всё время пандемии выявили 42 917 человек, инфицированных коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

Свердловское Управление Роспотребнадзора обновило данные по коронавирусу в регионе. Екатеринбург приближается к отметке в 43 тысячи случаев заражения COVID-19.

Как сообщается на сайте надзорного ведомства, в уральской столице за всё время пандемии выявили 42 917 человек, инфицированных коронавирусом. В списке муниципалитетов с наибольшей заболеваемостью после Екатеринбурга идёт Нижний Тагил с 5 598 случаями ковида. Далее в пятёрке идут Первоуральск с показателем в 3 079 инфицированных, Ревда с 2 478 заболевшими, а также Каменск-Уральский и Каменский район, где за всё время выявили 2 357 заражённых.

Во второй пятёрке идут:

  • Берёзовский (1 941);
  • Верхняя Пышма (1 758);
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (1 335);
  • Серов (1 201);
  • Реж (1 176).

За всё время пандемии на Среднем Урале зарегистрировали 86 384 инфицированных COVID-19.

Отметим, что сутками ранее в Свердловской области выявили 113 случаев коронавируса.

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Областная газета Свердловской области

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