В Екатеринбурге почти 43 тысячи случаев коронавируса: статистика по свердловским городам

Свердловское Управление Роспотребнадзора обновило данные по коронавирусу в регионе. Екатеринбург приближается к отметке в 43 тысячи случаев заражения COVID-19.
Как сообщается на сайте надзорного ведомства, в уральской столице за всё время пандемии выявили 42 917 человек, инфицированных коронавирусом. В списке муниципалитетов с наибольшей заболеваемостью после Екатеринбурга идёт Нижний Тагил с 5 598 случаями ковида. Далее в пятёрке идут Первоуральск с показателем в 3 079 инфицированных, Ревда с 2 478 заболевшими, а также Каменск-Уральский и Каменский район, где за всё время выявили 2 357 заражённых.
Во второй пятёрке идут:
- Берёзовский (1 941);
- Верхняя Пышма (1 758);
- Красноуфимск и Красноуфимский район (1 335);
- Серов (1 201);
- Реж (1 176).
За всё время пандемии на Среднем Урале зарегистрировали 86 384 инфицированных COVID-19.
Отметим, что сутками ранее в Свердловской области выявили 113 случаев коронавируса.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале