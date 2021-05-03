В Екатеринбурге почти 43 тысячи случаев коронавируса: статистика по свердловским городам

В уральской столице за всё время пандемии выявили 42 917 человек, инфицированных коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

Свердловское Управление Роспотребнадзора обновило данные по коронавирусу в регионе. Екатеринбург приближается к отметке в 43 тысячи случаев заражения COVID-19.

Как сообщается на сайте надзорного ведомства, в уральской столице за всё время пандемии выявили 42 917 человек, инфицированных коронавирусом. В списке муниципалитетов с наибольшей заболеваемостью после Екатеринбурга идёт Нижний Тагил с 5 598 случаями ковида. Далее в пятёрке идут Первоуральск с показателем в 3 079 инфицированных, Ревда с 2 478 заболевшими, а также Каменск-Уральский и Каменский район, где за всё время выявили 2 357 заражённых.

Во второй пятёрке идут:

Берёзовский (1 941);

Верхняя Пышма (1 758);

Красноуфимск и Красноуфимский район (1 335);

Серов (1 201);

Реж (1 176).

За всё время пандемии на Среднем Урале зарегистрировали 86 384 инфицированных COVID-19.

Отметим, что сутками ранее в Свердловской области выявили 113 случаев коронавируса.