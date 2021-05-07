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7 мая 2021, 13:06

В России выявили 8 386 новых случаев заражения коронавирусом

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Больше всего новых случаев традиционно зарегистрировано в Москве – 2 846. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в России подтвердили 8 386 случаев коронавируса. Общее число инфицированных в стране составило 4 863 514.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев традиционно зарегистрировано в Москве – 2 846. Свердловская область находится на 13-й строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 102 человека.

Всего выписались из больниц 4 480 360 жителей страны, в том числе 8 022 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни уже 112 622 россиян. За последние сутки зафиксировано 376 летальных исходов.

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Областная газета Свердловской области

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