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Общество / Здравоохранение и здоровье
10 мая 2021, 13:10

В Свердловской области 107 новых случаев коронавируса

Люди в масках

Из свердловских больниц по выздоровлению выписались уже почти 81 тыс. человек. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале за минувшие сутки выявили 107 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За всё время пандемии в регионе COVID-19 подхватили 87 212 человек.

Из свердловских больниц по выздоровлению выписались уже почти 81 тыс. человек, из которых 122 - за последние 24 часа. На лечении остаются более 3 тыс. уральцев, 251 пациент находится в тяжёлом состоянии.

Новые инфицированные были выявлены, в частности, среди жителей Екатеринбурга (+37), Нижнего Тагила, Первоуральска, Режа, Ревды, Верхотурья, Каменска-Уральского и Полевского.

Также за последний день зарегистрировали ещё 10 случаев смерти пациентов, заражённых ковидом. Общее число жертв болезни составляет 3 200.

Напомним, сутками ранее в Свердловской области было выявлено менее 100 заболевших COVID-19.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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