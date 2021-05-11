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Общество / Здравоохранение и здоровье
11 мая 2021, 11:20

В Свердловскую область доставили ещё 29 тысяч доз вакцины от COVID-19

Вакцина

На Средний Урал доставили новую партию вакцины от коронавируса "Спутник V". Фото: Алексей Кунилов.

На Средний Урал доставили новую партию вакцины от коронавируса "Спутник V". Почти 29 тыс. доз препарата уже начали распределять между больницами региона.

Как сообщает свердловский оперштаб по борьбе с коронавирусом, в ближайшую неделю на Средний Урал поступят новые партии вакцин. Напомним, что последний раз, 5 мая, в Свердловскую область поступила партия из 37 тыс. доз вакцин "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

На сегодняшний день первым компонентом препарата привились 408 039 уральцев, а полностью вакцинацию прошли уже 294 614 жителей региона.

В Свердловской области работают 145 прививочных кабинетов в 80 медучреждениях. Кроме того, действуют 29 мобильных пунктов и 30 мобильных бригад, которые выезжают в отдалённые территории региона.

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