В Свердловскую область доставили ещё 29 тысяч доз вакцины от COVID-19

На Средний Урал доставили новую партию вакцины от коронавируса "Спутник V". Фото: Алексей Кунилов.

На Средний Урал доставили новую партию вакцины от коронавируса "Спутник V". Почти 29 тыс. доз препарата уже начали распределять между больницами региона.

Как сообщает свердловский оперштаб по борьбе с коронавирусом, в ближайшую неделю на Средний Урал поступят новые партии вакцин. Напомним, что последний раз, 5 мая, в Свердловскую область поступила партия из 37 тыс. доз вакцин "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

На сегодняшний день первым компонентом препарата привились 408 039 уральцев, а полностью вакцинацию прошли уже 294 614 жителей региона.

В Свердловской области работают 145 прививочных кабинетов в 80 медучреждениях. Кроме того, действуют 29 мобильных пунктов и 30 мобильных бригад, которые выезжают в отдалённые территории региона.