В Свердловскую область поступило ещё 37 тысяч доз вакцины от коронавируса

На Средний Урал прибыли две партии вакцин от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Фото: Галина Соловьёва.

На Средний Урал прибыли две партии вакцин от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". В регион доставили ещё около 37 тысяч доз препарата.

По информации свердловского оперштаба по борьбе с коронавирусом, сейчас между больницами региона распределяются 34 852 дозы вакцины "Спутник V". Также в Свердловскую область прибыло 2 265 доз препарата "ЭпиВакКорона", разработанного научным центром "Вектор".

На Среднем Урале поставить прививку от ковида можно в 148 прививочных кабинетах, расположенных в 80 больницах. Помимо этого, в регионе действуют 35 мобильных бригад и 29 мобильных пунктов вакцинации.

По данным на 5 мая, в Свердловской области первым компонентов вакцины от коронавируса привились уже 388 тысяч человек, а второй компонент получил 260,6 тысячи уралцев.

Напомним, последняя партия "ЭпиВакКороны" пришла на Средний Урал в начале прошлой недели. Тогда в регион доставили также 2 265 доз препарата.

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