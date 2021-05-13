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Общество / Здравоохранение и здоровье
13 мая 2021, 13:19

Коронавирусом в России заразились ещё 8 380 человек

Люди в масках

Общее число случаев ковида в стране составляет 4 913 439. Фото: Галина Соловьёва.

В России за последние 24 часа зафиксировали 8 380 новых пациентов с коронавирусом. Общее число случаев ковида в стране составляет 4 913 439.

Как сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19 в России, в Москве зарегистрировали ещё 2 787 случаев заражения. Свердловская область, в которой за сутки выявили 95 новых пациентов с ковидом, находится на 15-м месте в списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью.

На сегодняшний день побороть коронавирус удалось 4 527 878 россиянам. 9 349 из них выписались из больниц за минувшие сутки. При этом в России зарегистрировали ещё 392 смертельных случая заболевания ковидом. Опасная болезнь забрала жизни уже 114 723 россиян.

Напомним, днём ранее стало известно о заболевании ещё 8 217 жителей России.

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Областная газета Свердловской области

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