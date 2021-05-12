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Общество / Здравоохранение и здоровье
12 мая 2021, 13:24

Коронавирусную инфекцию подхватили ещё 8 217 россиян

Люди в масках в трамвае

Под медицинским наблюдением остаются 499 256 человек. Фото: Галина Соловьёва

За сутки у 8 217 жителей России подтверждён коронавирус. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии составляет 4 905 059.

Более 2 000 новых ковид-пациентов снова выявлено только в Москве (2 718). В других регионах - менее 1000 новых заразившихся. Свердловская область с 92-мя случаями коронавируса занимает 16-ю строчку среди других российских регионов.

Выписались по выздоровлении 4,5 миллиона росссиян. 114,3 тысячи человек скончались, смерть 355 жителей с COVID-19 была зафиксирована за последние сутки.

Накануне COVID-19 подтвердили у 8 115 жителей России.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 132 млн тестов на коронавирус, в том числе 210 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 499 256 человек.

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Областная газета Свердловской области

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