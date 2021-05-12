В Свердловской области за сутки выявили 92 случая коронавируса

Менее 100 новых ковид-пациентов выявляют второй день подряд. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 92 жителя Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 87,4 тысячи.

Менее 100 новых ковид-пациентов выявляют второй день подряд. Накануне стало известно о 93 новых случаях в Свердловской области.

Выписались по выздоровлении более 81 тысячи свердловчан, в том числе за последние сутки - 99 человек. На лечении остаются около 3 тысяч ковид-пациентов. Состояние 257 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+40), Алапаевска, Арамиля, Белоярского ГО, Карпинска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Каменска-Уральского и Каменского ГО, Камышлова, Кировграда, Кушвы, Ирбита, Нижнесергинского муниципального района, Полевского, Сысерти, Туринского ГО. "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 87 397", - говорится в сообщении свердловского оперштаба от 12 мая.

Зарегистрировано ещё 12 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев с начала пандемии – 3 221.

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