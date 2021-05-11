Около 40% свердловчан имеют антитела к COVID-19

Антитела к коронавирусу есть у 40% жителей Свердловской области. Заместитель губернатора региона Павел Креков напомнил, что Среднему Уралу как и прежде необходимо стремиться к показателю в 60%.
Об этом замглавы Свердловской области заявил в ходе брифинга оперштаба по борьбе с корнавирусом в регионе.
"Наши коллеги из Роспотребнадзора проводили исследование: по последним данным, примерно 40% жителей области имеют антитела. Понятно, что антитела имеют свойство пропадать через какое-то время, но всё же", - сказал Павел Креков.
Он напомнил, что для создания коллективного иммунитета к коронавирусу необходимо, чтобы антитела были у 60% населения Свердловской области. К данному показателю власти региона надеются подойти в июле.
Напомним, за прошедшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 93 новых случая заболевания коронавирусом.
Читайте также:
В Свердловскую область доставили ещё 29 тысяч доз вакцины от COVID-19.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале