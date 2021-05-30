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30 мая 2021, 13:03

За сутки в Свердловской области выявили 99 случаев коронавируса

Люди в масках идут по улице

Выздоровели и выписались из больниц более 83 тысяч человек. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 99 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки, по данным на 30 мая. Количество заболевших COVID-19 свердловчан достигло 89,2 тысячи.

Выздоровели и выписались из больниц более 83 тысяч человек, в том числе 101 свердловчанин - за последние сутки. На лечении официально остаются около 3 тысяч ковид-пациентов. Состояние 244 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+48), Алапаевского района, Берёзовского, Богдановича, Горноуральского ГО, Карпинска, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Первоуральска, Сысертского, Талицкого, Тугулымского и Туринского ГО.

Зарегистрировано ещё 11 случаев смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся с подтверждённым диагнозом - 3 414.

Накануне стало известно о 96 новых случаях в Свердловской области.

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