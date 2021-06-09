В Свердловской области COVID-19 подхватили ещё 108 человек

Выписаны по выздоровлению почти 84 тысячи свердловчан. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено ещё 108 случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших COVID-19 свердловчан превышает 90 тысяч.

Отметим, что более 80 тысяч заразившихся с начала распространения инфекции было обнаружено в Свердловской области 15 марта.

Выписаны по выздоровлении 84 110 человек, в том числе 109 - за последние сутки. Продолжают проходить лечение около трёх тысяч свердловчан с диагнозом «COVID-19».

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 90 206, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

Положительные тесты на коронавирус сдали жители Екатеринбурга (+43), Алапаевска, Артёмовского, Асбеста, Белоярского городского округа, Берёзовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Нижнего Тагила, Первоуральска, Каменска-Уральского, Режа, Талицы, Шалинского городского округа.

Состояние 258 госпитализированных пациентов медики оценивают как тяжелое, 140 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 111 – на аппаратах искусственной вентиляции лёгких. За день на территории Среднего Урала от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений скончались ещё 12 пациентов, а за весь период - 3 533.

Днём ранее стало известно о 105 новых случаях COVID-19 в регионе.