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Общество / Здравоохранение и здоровье
14 июня 2021, 11:20

В Санкт-Петербурге с 17 июня ограничат работу баров из-за роста заболеваемости COVID-19

Бар

Из-за роста заболеваемости власти города введут ограничения на работу фудкортов и деятельность баров и ресторанов в ночное время. Фото: Юрий Петухов.

С 17 июня в Санкт-Петербурге будут усилены меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Из-за роста заболеваемости власти города введут ограничения на работу фудкортов и деятельность баров и ресторанов в ночное время.

Об этом заявили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

"С 17 июня запрещается работа фудкортов и фуд-плейсов, за исключением расположенных на вокзалах, в аэропортах, автозаправочных станций, а также оказания услуг общественного питания с использованием службы доставки; работа ресторанов с 02:00 до 06:00, за исключением обслуживания навынос, в номера гостиниц, доставки на дом, а также производственных столовых", - передаёт сообщение ТАСС.

Помимо этого вводится запрет на проведение массовых мероприятий с числом посетителей более 3 тыс. человек как внутри помещений, так и на открытом воздухе. В кинотеатрах с 17 июня вновь введут ограничение на заполняемость зала - не более 75% от общей вместимости.

Также власти рекомендуют организациям минимизировать пребывание сотрудников на рабочем месте и ввести дистант. При этом руководителям компаний нужно будет усилить меры дезинфекции.

Отметим, что сутками ранее в Санкт-Петербурге было выявлено 862 новых пациента с коронавирусом, а общее число случаев заболевания составляет 450 730.

К слову, из-за увеличения числа заболевших COVID-19 в Москве также вводят новые ограничения. В частности, июньские выходные для жителей столицы продлеваются на неделю.

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Областная газета Свердловской области

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