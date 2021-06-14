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Общество / Здравоохранение и здоровье
14 июня 2021, 13:12

За сутки коронавирусом заразился 13 721 россиянин

Люди в масках

В Москве выявили ещё 6 590 человек с ковидом, что на 1,1 тыс. меньше, чем днём ранее. Фото: Галина Соловьёва.

В России за последние 24 часа зарегистрировали 13 721 нового пациента с коронавирусом. Это почти на 1 тыс. меньше, чем сутками ранее - 13 июня сообщалось о 14 723 новых заражённых.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19 в России, в Москве выявили ещё 6 590 человек с ковидом, что на 1,1 тыс. меньше, чем днём ранее. При этом в Свердловской области, которая находится на восьмой строчке в списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью, число новых пациентов продолжает расти - за последние сутки на Среднем Урале выявили 138 пациентов.

Общее число случаев заражения коронавирусом в России составляет 5 222 408.

Из больниц выписались ещё 8 312 россиян, а общее число выздоровевших приближается к 4 млн 810 тыс. При этом зарегистрирован ещё 371 летальный исход. За всё время пандемии в России от ковида погиб 126 тыс. 801 человек.

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Областная газета Свердловской области

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