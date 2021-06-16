Губернатор Свердловской области вакцинировался от ковида повторно

Губернатор Свердловской области призвал всех депутатов пройти вакцинацию. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал депутатов Законодательного собрания региона в кратчайшие сроки вакцинироваться от коронавируса. Он сообщил народным избранникам, что сам привился уже второй раз.

Глава региона также заявил, что прививки от коронавируса поставили его родители, которым по 80 лет. Он удивился, что не все депутаты прошли вакцинацию и призвал их бороться с COVID-19, поставив прививку. Губернатор также напомнил, что через полгода после перенесённого заболевания или вакцинации следует сдать тест на антитела к вирусу, так как они могут пропасть. Это будет показанием вакцинации.

«Нет другого варианта, чтобы побороть COVID-19. Я призываю поставить прививку. Я второй раз привился. Сдерживать и лечить мы можем, но, к сожалению, не обойтись без потерь, потому надо прививаться, начнём с себя. У нас в области, по данным на 15 июня, привилось 524 тыс человек. Нам нужно 1,5 млн для коллективного иммунитета, тогда у нас не будет таких годов, как 2020-й. Родители мои привились. По 80 лет, и ничего страшного. Бояться не нужно. Я живой, здоровый стою, пока...» - сказал Евгений Куйвашев.

Глава региона предложил организовать вакцинацию депутатов прямо после сегодняшнего заседания.

Напомним, что ранее Евгений Куйвашев сообщал, что привился от коронавируса летом 2020 года.