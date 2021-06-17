Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
17 июня 2021, 13:52

Коронавирусом за последние сутки заболели более 14 тысяч россиян

Мальчик в маске

В Москве инфекцию подхватили ещё 6 195 человек. Фото: Галина Соловьёва.

За прошедшие 24 часа в России коронавирус подхватили 14 057 человек. В общей сумме на территории страны было выявлено 5 264 047 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с ковидом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 6 195 человек, в то время как в Свердловской области, которая находится на 9-м месте в списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью, - 149.

Из больниц выписались уже 4 839 705 россиян, из которых 11 205 - за последние сутки. При этом число жертв коронавируса за день увеличилось на 416. За всё время пандемии COVID-19 унёс жизни 127 992 жителей России.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 13 397 новых пациентов.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
17.06.2021, 15:26 / Общество
В Свердловской области пополняют автопарк мусоровозов
17.06.2021, 15:09 / Общество
Сабантуй-2021 перенесли из-за роста заболеваемости COVID-19 на Среднем Урале
17.06.2021, 14:52 / Общество
В Свердловскую область пришло ещё 15 600 доз вакцины "Спутник V"
17.06.2021, 14:42 / Общество
В Свердловской области построят шесть приютов для бездомных собак
17.06.2021, 14:28 / Политика
Заксобрание Свердловской области рассмотрит вопрос о проектировании приютов для животных