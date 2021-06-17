Коронавирусом за последние сутки заболели более 14 тысяч россиян

В Москве инфекцию подхватили ещё 6 195 человек. Фото: Галина Соловьёва.

За прошедшие 24 часа в России коронавирус подхватили 14 057 человек. В общей сумме на территории страны было выявлено 5 264 047 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с ковидом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 6 195 человек, в то время как в Свердловской области, которая находится на 9-м месте в списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью, - 149.

Из больниц выписались уже 4 839 705 россиян, из которых 11 205 - за последние сутки. При этом число жертв коронавируса за день увеличилось на 416. За всё время пандемии COVID-19 унёс жизни 127 992 жителей России.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 13 397 новых пациентов.