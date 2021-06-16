В России коронавирус подхватили ещё 13 397 человек

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 143,6 млн тестов на коронавирус. Фото: Галина Соловьёва

За сутки у 13 397 жителей России подтвердили коронавирус. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии составляет 5 249 990.

В Москве COVID-19 подтверждён ещё у более 5 000 человек (5 782). В других регионах выявили менее 1 000 заразившихся. Свердловская область со 145 случаями коронавируса занимает 8-ю строчку других российских регионов.

Выздоровели и выписались из больниц 4,8 миллиона россиян, в том числе 10,3 тысячи - за последние сутки. Скончались ещё 396 россиян, всего с начала пандемии - 127,6 тысячи человек в России.

Накануне стало известно о 14 185 новых случаях ковида.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 143,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 269 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 594 067 человек.

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