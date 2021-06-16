За сутки в Свердловской области выявили 145 случаев заражения коронавирусом

Отметку в 90 тысяч заразившихся регион преодолел всего неделю назад - 8 июня, в 80 тысяч - 15 марта. Сегодня регион занял 8-ю строчку среди российских регионов по числу выявленных ковид-пациентов. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 145 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки, по данным на 16 июня. Общее число заболевших COVID-19 свердловчан перевалило за 91 тысячу.

Отметку в 90 тысяч заразившихся регион преодолел всего неделю назад - 8 июня, в 80 тысяч - два месяца назад, 15 марта. Суточная заболеваемость растёт последнюю неделю.

Выздоровели и выписались из больниц около 85 тысяч человек, в том числе за последние сутки - 131. На лечении официально остаются около 2,5 тысячи ковид-пациентов. Состояние 204 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+56), Арамильского, Артинского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского, Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Невьянска, Первоуральска, Режа, Слободо-Туринского района. "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 91 133", - сообщили в свердловском оперштабе.

Зарегистрировано ещё 12 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 3 622.

Накануне стало известно о 146 новых случаях коронавируса. Сегодня регион занял 8-ю строчку среди российских регионов по числу выявленных ковид-пациентов.

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Фото: инфографика "ОГ"