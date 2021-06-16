В Свердловской области 91 тысяча заболевших коронавирусом: данные по городам

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии достигло 91 тысячи.
Отметку в 90 тысяч заразившихся регион преодолел всего неделю назад - 8 июня, в 80 тысяч - 15 марта. Суточная заболеваемость растёт. Накануне стало известно о 146 новых случаях.
Более 1 000 заболевших COVID-19 выявлено в 13 свердловских муниципалитетах. Среди них:
- Екатеринбург (44 724),
- Нижний Тагил (6 503),
- Первоуральск (3 265),
- Ревда (2 555),
- Каменск-Уральский и Каменский район (2 405),
- Берёзовский (2 169),
- Верхняя Пышма (1 835),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (1 376),
- Реж (1 259),
- Серов (1 222),
- Нижнесергинский район (1 153),
- Талицкий район (1 067),
- Сухой Лог (1 056).
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