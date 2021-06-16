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16 июня 2021, 07:15

В Свердловской области 91 тысяча заболевших коронавирусом: данные по городам

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Общегородской выпускной в Екатеринбурге может быть отменён. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии достигло 91 тысячи.

Отметку в 90 тысяч заразившихся регион преодолел всего неделю назад - 8 июня, в 80 тысяч - 15 марта. Суточная заболеваемость растёт. Накануне стало известно о 146 новых случаях.

Более 1 000 заболевших COVID-19 выявлено в 13 свердловских муниципалитетах. Среди них:

  • Екатеринбург (44 724),
  • Нижний Тагил (6 503),
  • Первоуральск (3 265),
  • Ревда (2 555),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2 405),
  • Берёзовский (2 169),
  • Верхняя Пышма (1 835),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (1 376),
  • Реж (1 259),
  • Серов (1 222),
  • Нижнесергинский район (1 153),
  • Талицкий район (1 067),
  • Сухой Лог (1 056).

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