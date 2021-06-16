В Свердловской области 91 тысяча заболевших коронавирусом: данные по городам

Общегородской выпускной в Екатеринбурге может быть отменён. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии достигло 91 тысячи.

Отметку в 90 тысяч заразившихся регион преодолел всего неделю назад - 8 июня, в 80 тысяч - 15 марта. Суточная заболеваемость растёт. Накануне стало известно о 146 новых случаях.

Более 1 000 заболевших COVID-19 выявлено в 13 свердловских муниципалитетах. Среди них:

Екатеринбург (44 724),

Нижний Тагил (6 503),

Первоуральск (3 265),

Ревда (2 555),

Каменск-Уральский и Каменский район (2 405),

Берёзовский (2 169),

Верхняя Пышма (1 835),

Красноуфимск и Красноуфимский район (1 376),

Реж (1 259),

Серов (1 222),

Нижнесергинский район (1 153),

Талицкий район (1 067),

Сухой Лог (1 056).